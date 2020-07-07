دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق المتحدث الحربي باسم عملية بركان الغضب، الثلاثاء، على العملية، التي تحدث عنها متحدث عسكري لقناة TRT الرسمية التركية، وقال إن حكومة الوفاق الليبية نفذتها وأسفرت عن مقتل عدد من مقاتلي "فاغنر" الروس، ليشير الأول إلى أن العملية نُفذت عبر "طيران مجهول".

وكان قد نشر عبدالمالك المدني تغريدة أولى قال فيها: "عاجل غارات جوية ناجحة ودقيقة استهدفت موقع لمرتزقة فاغنر الروسية بمشروع الحمام بمنطقة سوكنة نتج عن تدمير منظومة دفاع جوي روسية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة فاغنر".

وتابع المتحدث باسم عملية بركان الغضب قائلا في التغريدة نفسها: "الرد كان سريعاً وبإذن الله الضربات ستتوالى وفي أماكن متفرقة"، في إشارة لاستهداف قاعدة الوطية قبل أيام.

عاجل غارات جوية ناجحة ودقيقة استهدفت موقع لمرتزقة #فاغنر الروسية بمشروع الحمام بمنطقة سوكنة نتج عن تدمير منظومة دفاع جوي #روسية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة فاغنر.. الرد كان سريعاً وبإذن الله الضربات ستتوالى وفي أماكن متفرقة .

وبعد التغريدة الأولى بدقائق قليلة عاد ونشر المدني تغريدة أخرى تعليقا على الأولى قال فيها: " الطيران مجهول"، بإشارة إلى الطيران الذي العملية.

الطيران مجهول.!

وكان قد صرح متحدث عسكري لقناة TRT الرسمية التركية قائلا إن الطيران التابع لحكومة الوفاق الليبية استهدف المنظومات الدفاعية الروسية في ليبيا وقتل عددا من مقالتي "فاغنر".

قبل أن تنقل القناة نفسها تصريحات أخرى لمصدر عسكري نفى فيها أن تكون حكومة الوفاق قد نفذت غارات على قاعدة الجفرة في ليبيا.