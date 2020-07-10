رغم شهادات سكان محليين.. إيران تنفي التقارير حول انفجار غرب طهران

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- نفت وسائل اعلام إيرانية، صحة التقارير التي تحدثت عن وقوع انفجار في غرب العاصمة الإيرانية طهران، فجر الجمعة، والتي أشارت إلى أن الانفجار تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية، الجمعة، حول ما وصفته بـ"الشائعات"، إن " الشائعات بدأت تطفو على السطح في وقت مبكر من يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى انفجار وانقطاع التيار الكهربائي" في منطقتي "جاردماره" و "القدس" غرب طهران.

وقالت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، إن انقطاع التيار الكهربائي، نجم عن مشكلة فنية في المنطقة، ونفت أي تقارير عن وقوع انفجار.

ونقلت تقارير عديدة عن وسائل إعلام تديرها الدولة، في وقت سابق من الصباح، وقوع انفجار، لكن وزير الطاقة في البلاد رضا أردكاناني، كان أول مسؤول إيراني ينفي وقوع أي انفجار، لكنه أكد عودة الكهرباء في منطقة القدس غرب طهران بعد دقائق من انقطاعها.

وتحدثت CNN، إلى شاهدي عيان، قالا إنهما سمعا أصوات انفجارات في الساعات الأولى من صباح الجمعة، لكنهما لم يستطيعا تقديم مزيد من التفاصيل.

جاءت التقارير حول انفجار غرب طهران، وسط سلسلة من الحوادث غير المبررة في جميع أنحاء البلاد خلال الأسبوع الماضي.