دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الإمارات، الأربعاء، تأجيل نوعد إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ والذي كان من المفترض إطلاقه في الـ17 من الشهر الجاري، نظرا للأحوال الجوية، لافتة إلى تحديد الموعد الجديد خلال 24 ساعة.

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة أنه بعد اجتماعات مكثفة، ونظراً لاستمرار اضطراب وعدم استقرار الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما، مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل "مسبار الأمل"

وقالت وكالة الإمارات للفضاء، في تغريدتين على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة أنه بعد اجتماعات مكثفة، ونظراً لاستمرار اضطراب وعدم استقرار الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما، مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل مسبار الأمل".

تقرر تأجيل إطلاق مسبار الأمل، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، من تاريخ 17 يوليو 2020 إلى موعد جديد في شهر يوليو الجاري، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وتابعت الوكالة: "تقرر تأجيل إطلاق مسبار الأمل، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، من تاريخ 17 يوليو 2020 إلى موعد جديد في شهر يوليو الجاري، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال الـ 24 ساعة القادمة".

وكان من المقرر أن ينطلق مسبار الأمل في 15 يوليو/تموز 2020 عند الساعة 12:51:27 صباحاً بتوقيت الإمارات، أي 14 يوليو/تموز 2020 عند الساعة 08:51:27 مساءً بتوقيت غرينيتش، قبل أن يتم تأجيله إلى 17 من الشهر ذاته.