العضايلة لـCNN: ترجيح استئناف رحلات السفر للأردن أمام 10 دول

عمان، الأردن (CNN)-- رجح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، استئناف رحلات السفر أمام 10 دول قابلة للتغيير وقد تصل إلى 20 دولة في مرحلة لاحقة، وهي بشكل مبدئي منها إيطاليا وسويسرا والنمسا وقبرص وتايلاند وهونغ كونغ، إضافة إلى كل من ألمانيا اليونان، كدول مصنفة ضمن المنطقة الخضراء.

وأوضح الوزير الأردني لموقع CNN بالعربية، الخميس، أن تأخير فتح المطارات إلى الأسبوع الاول أو الثاني من الشهر المقبل، يعود "لأسباب إجرائية"، فيما أكد أن قائمة الدول المرجح اعتمادها، ليست قائمة مستندة إلى معايير محلية بل إلى تصنيف وفقا المعايير الدولية، بما في ذلك إيطاليا.

وبين العضايلة أن القائمة المرجح اعتمادها، جرت "بالتنسيق مع تلك الدول"، وأن أي دول أخرى سيجري اعتمادها سيرافقها تنسيق أيضا، وكذلك اعتماد تصنيف الدول لتكون ضمن المنطقة الخضراء، مشيرا إلى أن عدد هذه الدول قد يصل لاحقا إلى 20 دولة في العالم.

وكان العضايلة قد أشار في حديث لقناة المملكة الرسمية، إلى أن الأولوية ستكون للأردنيين المقيمين في تلك الدول وممن مكثوا فيها 14 يوما بدون الخضوع إلى حجر صحي، مع اشتراط احضار فحص مخبري بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا قبل 3 أيام من الوصول، وأن هناك خطة لتتبعهم بعد وصولهم من قبل وزارة الصحة والسياحة.

وأشار إلى أنه وبالنسبة للدول غير المصنفة ضمن المنطقة الخضراء فسيبقى اخضاع المسافرين منها للحجر، أما فيما يتعلق بدول الخليج وسبب خلو القائمة المرجحة للان من أي دولة فيها، أعرب عن أمله من وصول هذه إلى المنطقة الخضراء على التصنيف.

وكان الأردن قد صنف أنه منطقة آمنة للسفر الشهر الجاري، وأعلن أيضا بدء استقبال المرضى للعلاج من عدة دول وفق شروط صارمة.