دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لا يزال الجدل مستمرا حول تغريدة نشرها صحفي تركي حول مطار أتاتورك وقطر، الأحد، الأمر الذي دفع وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية بعدها لنشر رد نافية ذلك بتقرير على موقعها الرسمي.

Ey AKP iktidarı,milleti Ayasofya ile meşgul ederken Atatürk Havalimanı'nı Karatlılara sattığınız doğru mu? Bana Katar'dan gelen bilgi bu şekilde... Soruyorum ve cevap bekliyorum...

الوكالة التركية قالت في تقريرها المنشور الثلاثاء: "تلقفت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وصحف ومواقع إخبارية، معظمها مصرية، تغريدة لأحد الصحفيين الأتراك، تساءل فيها عن معلومة قال إنها وصلته، تتعلق ببيع مطار أتاتورك إلى دولة قطر، دون أن يفصح عن مصدر معلومته أو يؤيدها بدليل، وزعمت تلك المواقع والحسابات والصحف أن تركيا باعت مطار أتاتورك لقطر لإنقاذ الليرة التركية من الانهيار، مستندين في ذلك على تغريدة الصحفي التركي جلال أرن تشيليك نشرها في 12 يوليو/تموز".

ونشرت الوكالة تغريدة تشيليك قائلة: "جاء في تغريدة الصحفي التركي، كما ترجمها فريق مرصد تفنيد الأكاذيب: ’يا حكومة حزب العدالة والتنمية.. هل بيع مطار أتاتورك لقطر أثناء إشغالك الشعب بقضية آيا صوفيا؟ صحيح؟ هكذا وصلتني المعلومة، أسألكِ وأنتظر منكِ الجواب‘".

وأضافت: "فريق مرصد تفنيد الأكاذيب تابع مواقع تركية للتأكد من صحة المعلومة التي وردت في تغريدة الصحفي التركي دون أن يجد ما يفيد بصحة المعلومة من أي مصدر موثوق.."

وخلصت الوكالة التركية، قائلة: "يؤكد فريق المرصد أن الأخبار المتداولة بعناوين مضللة لا صلة لها بأصل ما جاء في التغريدة التي هي المصدر الوحيد للمعلومة التي لم يؤكدها الصحفي التركي نفسه.. كما أن الخبر المتداول قد أُخرج عن سياق ما جاء في التغريدة التي لم يذكر مالك الحساب أن المطار قد بيع لقطر، بل إنه كتب تغريدته موجها سؤالا لحزب العدالة والتنمية لا أكثر".