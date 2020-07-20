دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، إن بلاده على استعداد دائم للحوار مع جميع دول منطقة الخليج، معتبرا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، أنه "لا سبيل لحل الخلافات إلا بالحوار".

وأضاف موسوي، في حوار مع مراسل إيرنا، الأحد، حول موقف طهران من السعودية، "لقد حاولنا مرات عديدة وأعلنَا سياستنا المبدئية والثابتة، والكرة الآن في الملعب السعودي، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بحكومة ومسؤولي هذا البلد ليقرروا موقفهم ورؤيتهم تجاه مقترحات طهران للتعاون والحوار الإقليمي"، بحسب وصفه.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "طهران تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتالي فهي مستعدة للتعاون والحوار مع جميع دول المنطقة"، مشيرًا إلى أن بلاده "تريد أن يكون الحوار في هذه الظروف بعيدا عن التدخل الأجنبي".

واختتم عباس موسوي، حواره مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بالتأكيد على أن "إيران تريد لمنطقتنا أن تكون قوية ومقتدرة، لأن وجود الدول القوية سيساعد في الحوار والتعاون"، بحسب تعبيره.

تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، تأتي في الوقت الذي زار فيه وزير الخارجية محمد جواد ظريف العاصمة العراقية بغداد، والتقى برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي كان من المقرر أن يزور المملكة العربية السعودية، الاثنين، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، لكن الزيارة تأجلت بعد دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، المستشفى على خلفية التهابات في المرارة.