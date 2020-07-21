واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في إعلان عقد، في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن القوات الجوية ستدفع مقابل شراء 8 طائرات من طراز F-35 كان من المقرر تسليمها إلى تركيا، على خلفية العقوبات الأمريكية على تركيا شراء أنقرة للصواريخ الروسية S-400.

وحذر المسؤولون الأمريكيون تركيا منذ فترة طويلة من أنه لن يُسمح لها بالحصول على طائراتF-35 ، إذا واصلت عملية الاستحواذ على برنامج الصواريخ الروسية S-400، حيث قدر المسؤولون الأمريكيون أن وجود الطائرة بالقرب من نظام الأسلحة الروسية سيعرض أمنها للخطر، كما يسمح بجمع بيانات الطائرة وتقديمها إلى موسكو.

وتم تسليم العديد من طائرات F-35 إلى تركيا خلال احتفال في ولاية تكساس الأمريكية، لكنها لم تغادر الولايات المتحدة مطلقًا، بينما كان تدريب الطيارين والأطقم الأتراك في قاعدة لوك الجوية مستمرًا.

وعبر المسؤولون الأتراك، عن تفاؤلهم فيما يتعلق بإمكانية حصولهم على طائرات F-35 الأمريكية على الرغم من استحواذهم نظام الصواريخ الروسي، على خلفية مشاركة أنقرة، التي كانت تنوي الحصول على 100 طائرة، في تصنيع قطع غيار للطائرة.