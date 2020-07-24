السلطات العراقية تعلن تحرير ناشطة ألمانية اختطفت في بغداد قبل أيام

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت السلطات العراقية تحرير ناشطة ألمانية، اختطفت من قبل مسلحين مجهولين في العاصمة بغداد، الاثنين الماضي.

وأطلق سراح الناشطة الألمانية هيلا مويس، في عملية خاصة قامت بها قوات الأمن العراقية، فجر الجمعة، حسبما أكد المتحدث باسم القيادة العسكرية المشتركة العميد يحيى رسول، دون الكشف عن تفاصيل تلك العملية.

وهيلا مويس، فنانة ألمانية مولودة في برلين، وتعمل على مشروع مرتبط بمعهد "غوتة" يهدف لتعزيز عمل الفنانين العراقيين الشباب، وتعيش في بغداد منذ سنوات.

وقالت صديقة مقربة من مويس لـCNN، الثلاثاء، غنها اختطفت أثناء ركوبها دراجتها في شارع أبو نواس في وسط العاصمة بغداد، حيث اقتربت منها سيارة واقتادها عدد من المسلحين المجهولين إلى مكان غير معلوم.

وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، أكد ارتياحه لإطلاق سراح هيلا مويس، معربًا عن شكره للسلطات العراقية التي سلمتها إلى سفارة بلادها، صباح الجمعة.

وأوضح ماس، حسبما ورد في بيان للخارجية الألمانية، أن الحكومة العراقية وأجهزة الأمن، قدمت دعمًا واسع النطاق لضمان انتهاء هذه القضية بشكل جيد، كما عبر عن شكره لفريق الازمات التابع للحكومة الألمانية، "الذي عمل بلا كلل خلال الأيام القليلة الماضية لحل هذه القضية ".