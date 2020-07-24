لبنان يعيد إجراءات الإغلاق مع تزايد إصابات كورونا الجديدة

حكومة لبنان: سنضخ الأموال إلى الأسواق الاثنين.. ومتظاهرون: إجراءات بعيدة عن إنقاذنا

كيف أثرت أزمة فيروس كورونا على عاملات المنازل في لبنان؟

بيروت، لبنان (CNN)-- أعلنت السلطات اللبنانية، إعادة فرض إجراءات الإغلاق لمدة أسبوع، اعتبارًا من الاثنين المقبل، وذلك بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام، الجمعة.

وبحسب لجنة مراقبة فيروس كورونا المستجد في لبنان، فإن إجراءات الإغلاق ستشمل الحانات، والنوادي الليلية، والمسابح الداخلية، والمسارح، ودور السينما، وصالات الألعاب الرياضية، وملاعب الأطفال الداخلية والخارجية، والقاعات الرياضية.

كما سيتم حظر استخدام حمامات السباحة، أو إقامة حفلات الشاطئ، والعديد من الفعاليات الاجتماعية الأخرى، فيما سيتم السماح بإقامة حفلات الزفاف، ولكن بحضور محدود وبشكل يراعي معايير التباعد الاجتماعي.

وسيسمح للمطاعم والمقاهي ومراكز الترفيه بالبقاء مفتوحة، لكن بسعة تصل إلى 50%.

وأضافت اللجنة أن المواطنين غير اللبنانيين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، ند وصولهم إلى لبنان سيتم عزلهم في فنادق محددة تعمل كمراكز للحجر الصحي، على نفقة المسافر.

يأتي إعلان إجراءات الإغلاق الجديدة في لبنان، مع تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، وهو ثاني أعلى معدلات الإصابة اليومية حتى الآن في البلاد، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3407 حالات، بحسب وزارة الصحة العامة اللبنانية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، من أن لبنان يدخل موجة ثانية من الوباء، وأن تلك الموجة لم تبلغ ذروتها بعد.