دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دانت وزارة الدفاع التركية، الأحد، حرق العلم التركي في اليونان في مظاهرات مناهضة لتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية.

وعلقت الدفاع التركية على حادثة حرق العلم في مدينة سالونيك بالقول: "ستكسر الأيادي التي تمتد لعلمنا الغالي وعلى اليونان وضع حد فوري لمثل هذه الاستفزازات".

وعبرت الوزارة التركية عن إدانتها "الشديدة" للحادثة التي وقعت في اليونان، إذ قام عدد من المتظاهرين بإحراق العلم التركي اعتراضا على تحويل آيا صوفيا لمسجد.

وكان قد قرر الرئيس التركي في 10 يوليو/تموز الجاري تحويل المتحف إلى مسجد ما أثار ردود فعل غاضبة من جانب عدد من الدول الأوروبية وعلى رأسها اليونان.