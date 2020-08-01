دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بالتزامن مع عيد ميلادها، طالب العديد من النواب الأمريكيون والبريطانيون السلطات السعودية بالإفراج عن الناشطة لجين الهذلول، فيما اعتبرت شقيقتها علياء أن سلامتها مسؤولية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت علياء، عبر حسابها على تويتر: "مؤمنة تمامًا أن حياة لجين وصحتها وسلامتها هي مسؤولية الأمير محمد بن سلمان"، فيما قالت شقيقتهما لينا إن لجين "عيد الأضحى هذا العام يصادف عيد ميلاد أختي لجين، وهي معتقلة في سجون السعودية منذ أكثر من عامين بسبب نشاطها الحقوقي، وتعرضت لأبشع أنواع التعذيب من صعق إلى تحرش جنسي"، مضيفة أن التواصل معها مقطوع منذ شهرين.

ووصف السيناتور الأمريكي باتريك ليهي لجين بـ"المدافعة الشجاعة عن حقوق المرأة، قائلا إنها "مسجونة منذ أكثر من 800 يوم لأنها تجرأت على المطالبة ببعض الإجراءات للمساواة بين الجنسين في بلدها، وعلى السلطات السعودية إنهاء سجنها الظالم".

وقالت عضوة مجلس النواب الأمريكي سوزان بوناميشي إن "لجين بلغت من العمر 31 عاما، وهذه الناشطة الشجاعة قضت عيد ميلادها الثالث في السجن لدفاعها عن حقوق المرأة، وأواصل دعوتي للمملكة العربية السعودية لإطلاق سراحها"، مشيرة إلى أنها تقود حملة مع زملائها لترشيح لجين لجائزة نوبل للسلام 2020.

وقال السيناتور الأمريكي كريس كوونز إن "على السلطات السعودية إنها الاعتقال الظالم والمعاملة غير الإنسانية للجين والنشطاء الآخر المدافعين عن حقوق الإنسان سلميا وإطلاق سراحهم فورا".

وقال النائبان البريطانيان آلان براون وويرا هوبهاوس إن لجين "مسجونة منذ أكثر من 800 يوم لدفاعها عن حقوق المرأة، واليوم تحتفل بعيد ميلادها خلف القضبان، أتضامن مع لجين وأناشد السلطات السعودية للإفراج عنها".

وقالت النائب البريطانية مارغريت فيرير إن لجين "لا يجب أن تقضي يوما إضافيا وهي معتقلة ظلما". فيما انتقد النائب البريطاني فيرندرا شارما اعتقال لجين، قائلا إن "جريمتها هي الدفاع عن المساواة".