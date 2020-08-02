دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، أن تهديد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للإمارات "دليل مرض نفسي" للحكومة التركية، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته في "ورطة".

وكان وزير الدفاع التركي قد هاجم الإمارات، في لقاء مع قناة "الجزيرة" القطرية، واتهمها بأنها "تدعم منظمات إرهابية معادية لتركيا" في ليبيا وسوريا، وقال إن بلاده "ستحاسب الإمارات على ما فعلت في المكان والزمان المناسبين" على حد تعبيره.

وقال خلفان، في تغريدات عبر حسابه على تويتر، إن "تهديد وزير الدفاع التركي للإمارات دليل مرض نفسي لحكومة اردوغان.. هذا النمط من التهديدات له تفسيرات معروفة في علم النفس".

وأشار خلفان إلى تصريح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن مدينة سرت الليبية "خط أحمر" للأمن القومي المصري. وقال خلفان: "بعد أن أعطى البرلمان المصري الموافقة للرئيس المصري بدحر القوات التركية إذا أقدمت إلى سرت رأينا وزير دفاع أردوغان فاقدا لصوابه".

وأضاف خلفان أن "أردوغان وحكومته ووزير دفاعه في ورطة"، وتابع بالقول: "عندما يتورط البعض يعلق فشله على مشجب الآخرين"، على حد تعبيره.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش وصف تصريحات وزير الدفاع التركي، السبت، بـ"الاستفزازية"، مؤكدا أن "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد".

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده". وأضاف أن "منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي". وتابع بالقول إن "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".