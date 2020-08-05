ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف مصاب

ترامب: بعض جنرالاتنا يعتقدون أن انفجار بيروت كان هجوما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفع عدد ضحايا انفجار الذي وقع في مرفأ بيروت إلى 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف مصاب، وفقا لما أعلنه الصليب الأحمر اللبناني، الأربعاء.

وقال جورج كتاني، الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني إن "75 سيارة إسعاف تدخلت لإجلاء المصابين أمس، والكارثة غير مسبوقة وكبيرة جدا، وهناك 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح حتى الآن"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضاف أنه "تم مسح منطقة مار مخايل والجميزة بالكامل، أما المسح الثاني الذي يتم في هذه الاثناء فهو لمنطقة المرفأ"، مؤكدا أن "القاعدة البحرية للجيش نسقت معنا عندما سحبنا 11 إصابة من اليونيفيل (قوات الأمم المتحدة) كانوا على متن سفينة عبر طرادات بحرية".

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ناجم عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات.