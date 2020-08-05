دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، انتشر مقطع فيديو قديم على وسائل التواصل الاجتماعي لزعيم جماعة "حزب الله" اللبنانية حسن نصرالله، يلوح فيه بإمكانية تفجير حاويات الأمونيا في ميناء حيفا بإسرائيل.

ويعود تاريخ الفيديو المتداول إلى 16 فبراير/ شباط عام 2016، وهو جزء من كلمة لنصر الله بعنوان "مقاومة لا تُهزم"، بمناسبة إحياء حزب الله الذكرى السنوية "للقادة الشهداء"، بحسب ما رصدته CNN على أرشيف موقع قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

وكان نصرالله في هذا الجزء من كلمته يتحدث عن "قوة الردع" التي بات يمتلكها حزب الله في مواجهة إسرائيل، وقال نصرالله إن "بعض الصواريخ من عندنا بالإضافة إلى حاويات الأمونيا في ميناء حيفا نتيجتهم نتيجة قنبلة نووية... بمنطقة يسكنها 800 ألف نسمة يُقتل منهم عشرات الآلاف". وبعد هذا التهديد، اتخذت السلطات الإسرائيلية آنذاك خطوات عاجلة لإخلاء مخازن ميناء حيفا من الأمونيا.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت، الثلاثاء، أن الانفجار الذي أسفر عن عشرات القتلى وآلاف المصابين في مرفأ بيروت، ناجم عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات.

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يهدد اسرائيل ويفجر #بيروت! #حسن_نصر_الله

يهددون إسرائيل قولا ، وبالفعل تعود على الشعوب ! هذا هو نهج حسن نصر الله وأسياده في إيران الذين يجاهدون في عزل #لبنان و #اليمن و #العراق و #سوريا عن المحيط العربي والإسلامي كما فعلوا في #الأحواز #مرفأ_بيروت https://t.co/VUg2VSVvLU

ماحدث في #مرفأ_بيروت تحدث عنه الخبيث حسن نصر الله قبل مدة وكم أتمنى أن يتحرك العالم لمحاكمته كمجرم حرب فأنا فقدت الأمل في انتصار حكومة #لبنان لشعب لبنان من عبث هذا العميل ، استمع للمقطع جيدًا لتعلم كيف حدث #انفجار_بيروت #بيروت #Lebanon #LebanonExplosion https://t.co/iL0Y9BfsYW

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