دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصًا، بناء على قرار من المحكمة العسكرية في لبنان، والتي تجري تحقيقات في حادث انفجار مرفا بيروت، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ونقلت الوطالة الوطنية للإعلان في لبنان عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، أن عدد الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق، مشيرا إلى أن "التحقيقات مستمرة لتشمل كل المشتبه بهم الآخرين، توصلا لجلاء كل الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة".

وأكد عقيقي، وفقًا للوكالة، أن التحقيقات ستتابع من قبل النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، لاستكمال الإجراءات المتخذة من قبله.

وأوضح القاضي عقيقي، أن التحقيق "شمل كافة الملابسات التي أدت إلى حصول هذا الانفجار الهائل، وما نجم عنه من سقوط شهداء وجرحى أبرياء من العسكريين والمدنيين، ووقوع أضرار جسيمة جدا"، مضيفًا أنه "تم استجواب أكثر من 18 شخصا حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك، ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12، الذي يحوي مادة نترات الأمونيوم التي تسببت في الانفجار".





وكشف مفوض الحكومة بالإنابة القاضي فادي عقيقي، أن