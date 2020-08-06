بعد وصوله بيروت.. الرئيس الفرنسي يحذر من استمرار لبنان "في الغرق"

بيروت، لبنان (CNN)-- حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، من استمرار لبنان "في الغرق"، وذلك عقب وصوله إلى بيروت في زيارة تضامنية، بعد الانفجار الذي أسفر عن مقتل 137 شخصا وإصابة 5 آلاف آخرين.

وقال الرئيس الفرنسي إن "المساعدة غير المشروطة هي الأولوية" في أعقاب انفجار بيروت المدمر، لكنه أضاف أنه إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات "فإن لبنان سيستمر في الغرق"، على حد تعبيره.

وأكد ماكرون على ضرورة مكافحة الفساد في قطاع الطاقة والعقود العامة. وقال إن السلطات اللبنانية تتحمل "مسؤولية تاريخية" في الأزمة الحالية. وأضاف: "إنها أزمة سياسية وأخلاقية واقتصادية ومالية، ضحيتها أولا اللبنانيين".

وأثار الكشف عن أن انفجار بيروت ناجم عن شحنة من نترات الأمونيوم تبلغ 2750 طنا وموجودة في مرفأ لبنان من 6 سنوات، مزيدا من غضب اللبنانيين الذين كانوا يحتجون بالفعل منذ شهور ضد السلطات بسبب الفساد وانهيار الاقتصاد.