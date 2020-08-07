حريق هائل في "البقاع الغربي" جنوب شرق بيروت وجهود مستمرة لاحتوائه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن حريقًا هائلًا شب، مساء الجمعة، في جبل مشغرة في البقاع الغربي جنوب شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضافت الوكالة، أن عناصر من الجيش والدفاع المدني والأهالي، سارعوا إلى العمل على محاصرة النيران، "في ظل ظروف صعبة نظرا لوعورة المنطقة".

واتسعت دائرة النيران، بسبب الرياح، وطالت النيران العديد من المنازل على أطراف البلدة من جهة جبل مشغرة قرب حي المنشية في الحارة الفوقا، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وناشد أبناء المنطقة، بحسب الوكالة، "كل من يستطيع المساعدة التدخل"، مطالبين قيادة الجيش بإرسال مروحية للمساهمة في عمليات إخماد الحريق.

الحريق الذي لم تتضح أسبابه بعد، جاء بعد أيام من الانفجار الضخم الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، والذي أسفر عن مقتل 154 شخصًا وإصابة الآلاف، بحسب إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية، مساء الجمعة.