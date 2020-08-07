دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السفيرة اللبنانية في الأردن تريسي شمعون، مساء الخميس، استقالتها من منصبها، خلال برنامج حواري على الهواء في بيروت.

جاءت استقالة السفيرة اللبنانية، احتجاجا على ما وصفته بالإهمال في الإدارة في بلدها لبنان، بعد "كارثة " انفجار مرفأ بيروت، قبل يومين، فيما قالت إنها لم تعد تحتمل هذا الوضع.

وكانت سفيرة لبنان لدى الأردن، تريسي شمعون، قد غادرت الأردن صباح الخميس إلى بيروت، برفقة البعثة الطبية العسكرية الأردنية، والتي أرسلت مستشفى ميداني عسكري لتقديم الخدمات العلاجية والطبية لمصابي الانفجار.

جاءت الاستقالة عبر برنامج "صار الوقت" الذي يبثه تلفزيون mtv اللبناني على الهواء مباشرة، وقالت السفيرة اللبنانية، إنها "جئت لأعلن استقالتي كسفيرة للبنان في الأردن"، لتوضح ردا على استفسار مقدم البرنامج بأنه احتجاج على ما وصفته "بالإهمال في الإدارة، والسرقة، والكذب".

وأضافت شمعون، أنه "مافي شي ماشي في هالبلد أنا كسفيرة وموظفة دولة، لم أعد أحتمل هذا الوضع ولم أعد أتحمّل الألم اللي عم شوفه بعيون العالم. وبعتقد أن هذا الانفجار وهذه المجزرة وهذه الكارثة فعلا أنها جرس بألا نرحم أحد"، وأنه "كلّن لازم يروحوا من كانوا سابقين والحاليين".