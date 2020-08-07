هاشتاغ ضد سعد الجبري يتصدر تويتر في السعودية بعد اتهاماته لولي العهد

الشرق الأوسط
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الأمير محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدر هاشتاغ ضد المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري تويتر في المملكة العربية السعودية، الجمعة، وذلك غداة تقديمه دعوى قضائية يتهم فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ"محاولة اغتياله".

ووجه الجبري، في الدعوى التي قدمها لمحكمة في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، عدة اتهامات إلى ولي العهد ومستشاريه (حاليين وسابقين)، وزعم الجبري أنه أرسل "فرقة اغتيال" من المملكة إلى كندا "في محاولة لاغتياله" بعد أيام فقط من مقتل الإعلامي جمال خاشقجي "على يد أفراد من نفس المجموعة".

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وتصدر هاشتاغ مضدا لسعد الجبري تويتر السعودية بآلاف التغريدات التي تهاجم المستشار الأمني السابق المقرب من الأمير محمد بن نايف. وكانت وسائل إعلام ذكرت في تقارير متعددة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أن السلطات السعودية تلاحق بسبب "قضايا فساد".

ونعرض لكم فيما يلي بعض التعليقات التي جاءت على الهاشتاغ المتداول:

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