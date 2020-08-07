هاشتاغ ضد سعد الجبري يتصدر تويتر في السعودية بعد اتهاماته لولي العهد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدر هاشتاغ ضد المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري تويتر في المملكة العربية السعودية، الجمعة، وذلك غداة تقديمه دعوى قضائية يتهم فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ"محاولة اغتياله".

ووجه الجبري، في الدعوى التي قدمها لمحكمة في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، عدة اتهامات إلى ولي العهد ومستشاريه (حاليين وسابقين)، وزعم الجبري أنه أرسل "فرقة اغتيال" من المملكة إلى كندا "في محاولة لاغتياله" بعد أيام فقط من مقتل الإعلامي جمال خاشقجي "على يد أفراد من نفس المجموعة".

وتصدر هاشتاغ مضدا لسعد الجبري تويتر السعودية بآلاف التغريدات التي تهاجم المستشار الأمني السابق المقرب من الأمير محمد بن نايف. وكانت وسائل إعلام ذكرت في تقارير متعددة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أن السلطات السعودية تلاحق بسبب "قضايا فساد".

ونعرض لكم فيما يلي بعض التعليقات التي جاءت على الهاشتاغ المتداول:

سعد الجبري يرفع قضية في المحاكم الأمريكية يدعي فيها أنه هرب من #السعودية بعد أن حصل على معلومات أن حياته في خطر.. وهذا ولده يقول سافر في رحلة علاجية!! #الفاسد_سعد_الجبري https://t.co/Z0NEkQwqDm

#الفاسد_سعد_الجبري خان الأمانة واستباح أموالا خصصت لمحاربة الإرهاب لنفسه وجماعته متلوثا بالتوجه الإخواني ولطالما كنتُ وغيري من الكتاب نتعجب بأن يتم تعيين بعض المشائخ في"المناصحة" ممن هم أساسا متشبعين بفكر تكفيري ! من #مقال لي في #كلاكيتيات_حليمة https://t.co/A40oL7H8O5

#الفاسد_سعد_الجبري صاحب أكبر قضية فساد في المملكة. كيف لنا أن نصدق شخص هارب، أقسم على كتاب الله ثم خان العهد والأمانة والشرف.. اختلس 11 مليار دولار من خزينة الدولة بإسم مكافحة الإرهاب من أجل دعم المرتزقة والخونة.. ستلاحقه لعنات الشعب.. https://t.co/mjJ1f8dfQt

#الهارب_سعد_الجبري يسعى جاهداً لتغطية خيانته وفساده بمزاعم وأوهام عبر حكومات ومنصات عُرف عنها العدائية للسعودية .. ستناله يد العدالة. #الفاسد_سعد_الجبري https://t.co/KAEeXSDqgM

محاولة اثارة مواضيع حول #الهارب_سعد_الجبري الآن تحديدًا، وبنفس توقيت #تفجيرات_بيروت يضع (شكوك) حول تورط حزب الله وربما حلفائها في تلك الفاجعة، وقد تكون محاولة فاشلة لتشتيت الأنظار من بيروت إلى الرياض.. بانتظار كلمة أمين عام حزب الله. فقد تأخر على غير العادة!!

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