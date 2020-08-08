الرئاسة الفرنسية: مؤتمر لبنان ليس لجمع المساعدات فقط بل كيفية توزيعها

باريس، فرنسا (CNN)-- أكدت الرئاسة الفرنسية، السبت، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستضيف مؤتمراً عبر الفيديوكونفرانس، للمانحين من أجل لبنان، الأحد، وذلك في الوقت الذي تحشد فيه الدول جهود إعادة إعمار بيروت بعد انفجار المرفأ، الثلاثاء الماضي.

وأوضح قصر الإليزيه، لـCNN، أنه سيتم عقد المؤتمر الساعة الثانية ظهرا بتوقيت وسط أوروبا، وستشارك الأمم المتحدة في رئاسته. وأكدت الرئاسة الفرنسية أن المؤتمر "لن يسعى فقط للحصول على تعهدات من المشاركين بالمساعدات، بل سيقرر أيضًا كيفية توزيعها".

وذكرت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لنظيره ميشال عون أنه سيحضر المؤتمر، فيما قالت مصادر لـCNN إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيشارك أيضا، وكذلك ممثل للإمارات العربية المتحدة.

كما أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامير أن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش سيحضر المؤتمر. وقال: "نحن نعمل على تقييم الاحتياجات الإنسانية وأعتقد أن ما يجب أن نأخذه في الاعتبار هو أن جهودنا بحاجة إلى التركيز على الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، فالأمر لا يتعلق فقط بإعادة الإعمار".

وأضاف أن "هذا المؤتمر يهدف أيضًا إلى جمع الأموال للاحتياجات الإنسانية العاجلة، هذه أشياء يحتاجها اللبنانيون على الفور. لذلك اعتقدنا أنها ستكون فكرة جيدة، والوقت المناسب للمشاركين في هذا المؤتمر لتقديم أفضل تقديراتهم لأن الوضع على الأرض صعب للغاية".