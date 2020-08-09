رئيس مؤسسة النفط الليبية يحذر من "كارثة أكبر من انفجار مرفأ بيروت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر رئيس المؤسسة الليبية للنفط مصطفى صنع الله من أن التصعيد العسكري حول منشآت وموانئ النفط في ليبيا، قد يتسبب في "كارثة أكبر من انفجار مرفأ بيروت"، على حد تعبيره.

وقال صنع الله إن "عسكرة المنشآت النفطية وتواجد المرتزقة والتصعيد العسكري يزيد من مخاطر المواد الهيدروكربونية والكيماوية المخزنة في الموانئ النفطية على العاملين والسكان المحليين وقد يتسبب في كارثة أكبر من مرفأ بيروت"، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية لمؤسسة النفط الليبية على فيسبوك.

وأضاف: "سينتج عنها دمارا كبيرا سيخرج ليبيا من السوق النفطية لسنوات طويلة وسيضيع عليها فرص بيع ستستفيد منها دول منتجة أخرى، وستقدر تلك الفرص بمئات المليارات من الدولارات"، وتابع بالقول: "كذلك سيتطلب إعادة الإعمار عشرات المليارات في ظل محدودية الميزانيات المتاحة".

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أن انفجار مرفأ بيروت ناجم عن شحنة نترات أمونيوم كانت مخزنة في المرفأ منذ 6 سنوات، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة إذا كان الانفجار حادثا أو نتيجة هجوم. وأسفر الانفجار عن مقتل 158 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين ودمار هائل في العاصمة اللبنانية.