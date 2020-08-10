دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في وزارة الصحة المصرية، إن بلاده لم تدخل بعد الموجة الثانية للوباء.

وحذَر حسني، في مداخلة هاتفية مع قناة "ON E" المصرية، من عودة أعداد إصابات كورونا إلى الزيادة في مصر، مشيرًا إلى أن الوباء مازال موجودًا.

وأكد حسني أن مصر تمكنت من السيطرة على الفيروس في مراحله الأولى، لافتا أن العالم يتوقع حدوث موجة ثانية في فصل الخريف، داعيًا المواطنين إلى الحذر بقوله: "لم ننته من الوباء".

ويوم الأحد، سجلت مصر 178 إصابة جديدة و17 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الفيروس إلى 95492، منها 5009 وفيات.

وفي سياق متصل، قال مدير مستشفى النجيلة في مرسى مطروح، الدكتور محمد طالب، وهو من أول المستشفيات المٌخصصة للعزل الصحي، إنه تم إعادة فتحه كما بقية مستشفيات الحجر، بعد إغلاقه مع تراجع نسب الإصابات، وذلك بقرار من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وأوضح مدير المستشفى، في مداخلة هاتفية مع قناة "DMC"، أن القرار صدر في ظل توقعات بحدوث موجة ثانية أكثر شراسة لفيروس كورونا.