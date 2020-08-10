عشرات فرق الإنقاذ في بيروت.. لكن فرص العثور على حياة أصبحت ضئيلة

الصدمة تحولت إلى غضب.. مراسل CNN يلقي نظرة على الاشتباكات في شوارع بيروت

بيروت، لبنان (CNN)-- سجل لبنان 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، الأحد، بحسب موقع وزارة الصحة العامة.

وهذا يعني أن لبنان لديه الآن ما مجموعه 6,517 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 76.

وتصاعد أزمة كورونا في لبنان، تزامنا مع استمرار معاناة البلاد من انفجار مميت قتل ما لا يقل عن 158 وجرح الآلاف الأسبوع الماضي.

ويوم الجمعة، قال الدكتور فارس أبيض، رئيس مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت (المستشفى الرئيسي المعني بمكافحة كورونا)، لـCNN، إن المستشفيات مُمتلئة، لكنه أشاد أيضًا بتعامل قطاع الصحة مع الأزمة المزدوجة لكورونا وخسائر وتداعيات انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، الذي هز العاصمة.

كما غرد الدكتور فارس أبيض، يوم السبت: "إن قدرة القطاع الصحي على الارتقاء إلى مستوى الحدث أثناء الانفجار، واستيعاب آلاف الضحايا، أمر مثير للإعجاب. ولكن الآن، المستشفيات ممتلئة، وإمداداتها شبه فارغة، وقدرة موظفيها مستنفدة. هل يمكنهم فعل المزيد؟"