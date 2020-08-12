من اليوم.. الإمارات تسمح بعودة المقيمين دون تقديم طلب موافقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإماراتية، اعتماد المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين من خلال منح الموافقة المسبقة اعتبارا من الأربعاء، 12 أغسطس/ اب الجاري.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، حيث ذكرت: "اعتمدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين من خلال اعتماد الموافقة المسبقة اعتبارا من تاريخ 12/8/2020 وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية للمؤسسات التعليمية وعودة مختلف الأنشطة التجارية والمرافق الاجتماعية والخدمية".

وأضافت: "ودعما لعملية تسهيل إجراءات العودة للمقيمين، فقد بادرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتطوير الإجراءات الحالية عبر الاستعاضة عن التسجيل وانتظار الحصول على الموافقة بإجراء منح الموافقة المسبقة تلقائيا دون الحاجة إلى تقديم طلب، والبدء في إجراءات رحلة العودة".

وتابعت: "لضمان سهولة استكمال بقية الإجراءات بكل سهولة ويسر، فإن الهيئة تنصح المقيمين بضرورة تحديث بياناتهم الخاصة / رقم بطاقة الهوية، رقم جواز السفر، الجنسية / عبر الدخول على الرابط uaeentry.ica.gov.ae علما أن إجراء تحديث البيانات /اختياري/ للراغبين في التأكد من صحة البيانات ووثائق السفر الخاصة بهم، وارتباطها بتصريح الموافقة الذي تم منحه بشكل مسبق".

والقى التقرير الضوء على أنه سيتم "تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة المقيمين عند وصولهم للدولة وفقا للبروتوكولات المعتمدة يشمل ذلك إجراء الفحص المخبري لفيروس كوفيد - 19، والالتزام بالحجر المعتمد وفق الإجراءات المقررة، بالإضافة إلى تحميل تطبيق الحصن وذلك لضمان صحتهم وسلامتهم".