تل أبيب (CNN)-- حذر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، من أن الانتخابات الجديدة في البلاد، ستضر بجهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال يارون خلال ندوة مباشرة عبر الإنترنت، مساء الأربعاء، "نحتاج إلى حكومة فاعلة للتصدي للأزمة الصحية، والانتخابات الجديدة لا تساعد في هذا الصدد"، وذلك على خلفية تقارير الصحافة الإسرائيلية حول أزمة تمرير الموازنة العامة للبلاد، مما يهدد بانهيار الائتلاف الحاكم، ويدفع اتجاه إجراء انتخابات عامة في البلاد، هي الرابعة من نوعها في أقل من عامين.

وأضاف محافظ البنك المركزي في إسرائيل، "الناس يحبون اليقين"، "ستؤدي انتخابات أخرى إلى زيادة عدم اليقين على الجانب الشخصي"، مشيرًا إلى تلك الانتخابات تهدد "قدرة الحكومة على صرف الأموال للمساعدة في تقليل أزمة فيروس كورونا والتعامل معها".

وفي وقت سابق من الندوة، وقال محافظ بنك إسرائيل، إن "بعض التحفيز استغرق وقتًا طويلاً"، مضيفًا "لكن إسرائيل الآن في مكان جيد بشكل معقول"، "هذا هو الوقت المناسب لإنفاق الأموال لدعم الاقتصاد".

وأكد أمير يارون في كلمته، أن "مرونة الإسرائيليين" وقطاع التكنولوجيا "ستساعد البلاد في الخروج من أزمة الوباء في وضع جيد نسبيًا"، بحسب وصفه.

وشهدت إسرائيل، خلال الأسابيع الماضية، مظاهرات ضخمة غير مسبوقة، احتجاجًا على خطة الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو في مواجهة أزمة فيروس كورونا، والتقليل من تداعيات إجراءات الإغلاق التي أقرتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.