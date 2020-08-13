دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبر الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي عن دعمه للاتفاق الذي أعلن عنه في وقت سابق بين الإمارات وإسرائيل والخاص بتطبيع العلاقات بين البلدين، مؤكدًا في تغريدة له على تويتر، الخميس، في أعقاب الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "من يعرف جيدا حكامنا في الإمارات، يدرك أن القرار لا يتخذ إلا إذا كان في المصلحة العليا للوطن وللامة العربية وللعالم"، بحسب تعبيره.

وقال ضاحي خلفان في تغريدة له على تويتر، بعد إعلان التوصل للاتفاق، إن "العرب عبر التاريخ، كانوا أكثر عدالة في التعامل مع اليهود"، مضيفًا أنه "لا شك أن المواطن الإسرائيلي اليوم يكتشف أن ما كان يدعيه قادته من كراهية العرب لليهود محض افتراء"، بحسب وصفه.

واختتم نائب رئيس شرطة دبي، وأحد أشهر الشخصيات العربية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن أمله في أن يغير الاتفاق في وجهة نظر الرأي العام الإسرائيلي تجاه العرب.

الاتفاق الذي أعلن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، تفاصيله، واجه انتقادات من حركتي الجهاد وحماس الفلسطينيتين، واعتبرته الحركتان "طعنة في الظهر"، بحسب بيانات للحركتين، وفي هذا السياق، قال ضاحي خلفان في تغريدة أخرى له على تويتر، الخميس "عاد ما نريد فلسفة.. حماس تؤيد قطر التي لها علاقات من زمان مع إسرائيل.. ولذلك حماس لا ترضى إلا عمن له علاقات مع إسرائيل كتركيا وقطر".

وأضاف خلفان في حسابه على تويتر أيضًا، الخميس، "لو كل من احتل أرضا أو ضم أرضا.. أصبحت حقا له لكانت الدنيا فوضى.. نتنياهو ضم أو لم يضم الأراضي الفلسطينية معروفة وفق وثائق أممية تقر الحق الفلسطيني".