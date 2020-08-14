دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن اتفاق التطبيع بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، لم يكن مفاجئًا، معتبرًا، في كلمة له في ذكرى حرب يوليو تموز 2006، أن الاتفاق "هو خدمة شخصية انتخابية لكل من ترامب ونتنياهو، حيث يعيشان أضعف حالاتهم السياسية"، بحسب وصفه.

وأضاف الأمين العام لحزب الله، أن الإعلان على الاتفاق جاء برغبة أمريكية من الرئيس دونالد ترامب، الذي أراد أن يحقق إنجاز في السياسة الخارجية، قبيل الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، مستشهدًا باستطلاعات الرأي التي تؤكد تراجع شعبية الرئيس الأمريكي قبيل الانتخابات.

واعتبر حسن نصر الله أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعيش هو أيضًا، أضعف حالاته السياسية، حيث يواجه المحاكمة في اتهامات بالفساد، بالإضافة إلى احتمالات إجراء انتخابات مبكرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار أمين عام حزب الله اللبناني، إلى أنه يتوقع أن تقوم دول عربية أخرى خلال الفترة المقبلة باتخاذ خطوة مشابهة لما قامت به الإمارات، وتوقع "اتفاقيات سلام تاريخية" مع إسرائيل، بحسب وصفه.