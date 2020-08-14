دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش العراقي على لسان المتحدث باسمه يحيى رسول، الجمعة، القبض على 31 سوريًا ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى الأراضي العراقية.

وقال الناطق باسم الجيش العراقي، في تغريدة له على تويتر، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية استباقية، وبعد نصب كمين محكم، نفذته القوات الأمنية في لواء المشاة 66 بالفرقة العشرين، تمكنت القوات من رصد 31 شخصاً جميعهم يحملون الجنسية السورية خلال عبورهم الشريط الحدودي قادمين من منطقة الرقة إلى الأراضي العراقية".

وأضاف الناطق باسم الجيش العراقي، أن القوات العراقية، ألقت القبض على جميع المتسللين، كما تم ضبط بحوزتهم 344 مشعل عثرة، و140 علبة أسطوانة أصابع TNT.

وأوضح يحيى رسول، أن عناصر الجيش العراقي سلمت المتسللين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وعرضهم على الهيئات القضائية لمحاكمتهم.

وفقاً لمعلومات استخبارية إستباقية، وبعد نصب كمين محكم، القوات الأمنية في لواء المشاة 66 بالفرقة العشرين @modmiliq ، تتمكن من رصد 31 شخصاً جميعهم يحملون الجنسية السورية خلال عبورهم الشريط الحدودي قادمين من منطقة الرقة الى الأراضي العراقية. https://t.co/YybsUZESa4

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في وقت سابق، الجمعة، عثور فرقة المشاة العاشرة، خلال أعمال البحث والتفتيش عن المطلوبين ومخلفات عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مقالع حجر مخيريجة، على قاذفة RBG7، وبازوكة كاملة مع صاروخ، و3 صواريخ قاذفة ضد الدروع، بالإضافة إلى 8 صواريخ ضد الأشخاص.