أمريكا تدين رفض مجلس الأمن مقترحها لتمديد حظر الأسلحة على إيران

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أدان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رفض مجلس الأمن الدولي اقتراحًا أمريكيًا لتمديد حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران.

وقال بومبيو، إن مجلس الأمن مُكلف بمسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مُضيفا، في بيان، الجمعة، أن المجلس فشل اليوم في الحفاظ على مهمته الأساسية.

وأكد بومبيو أن "فشل مجلس الأمن في التصرف بشكل حاسم للدفاع عن السلم والأمن الدوليين أمر لا يغتفر".

وقال إن الولايات المتحدة لن تتخلى أبدًا عن أصدقائها في المنطقة الذين توقعوا المزيد من مجلس الأمن، قائلا: "سنواصل العمل لضمان عدم تمتع نظام الإرهاب الديني بحرية شراء وبيع الأسلحة التي تهدد قلب أوروبا والشرق الأوسط وما وراءهما".

وينتهي العمل بقرار حظر الأسلحة المفروض على إيران في أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وذكر الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن إيران، برايان هوك، أن الولايات المتحدة لديها السلطة القانونية لفرض عقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

ومع فشل المقترح، تستعد الولايات المتحدة حاليًا للتحرك نحو فرض عقوبات مفاجئة من جانب واحد على إيران، على الرغم من انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة (JCPOA)، في مايو أيار 2018 - وهي خطوة يخشى الخبراء أنها ستؤدي إلى انهيار الاتفاق النووي للدول الكبرى مع إيران.