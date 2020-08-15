أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد البيت الأبيض حدوث اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد تغريدة للأخير بشأنه، في وقت سابق الجمعة.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، في بيان: "هنأ الرئيس ماكرون الرئيس ترامب على الاتفاقات التاريخية المُعلنة أمس بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأشار نائب المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن ترامب وماكرون ناقشا "الحاجة الملحة لتحرك الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران".

وأعرب ترامب وماكرون "عن قلقهما إزاء التوتر المتزايد بين حلفاء الناتو اليونان وتركيا في شرق البحر المتوسط"، واتفقا على ضرورة التزام الدولتين بالحوار، كونه السبيل الوحيد لحل خلافاتهما.

وبشأن لبنان، جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدة المُلحة إلى الشعب اللبناني، مُشددًا على الحاجة إلى الإصلاح الفوري والشفافية والمساءلة من جانب الحكومة اللبنانية.