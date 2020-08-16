الرئاسة التركية لجو بايدن: أيام إعطاء التعليمات لتركيا ولّت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—خاطب إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن وتصريحات أدلى بها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حول الانتخابات في تركيا، مؤكدا أن "أيام إعطاء التعليمات لتركيا ولّت".

جاء ذلك في تغريدة لقالن على صفحته بتويتر نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث قال إن "تحليل جو بايدن ينمّ عن الجهل المطلق والغطرسة والنفاق"، لافتا إلى أن "أيام إعطاء التعليمات لتركيا ولّت، ولكن لا تزالون تعتقدون أنه يمكنكم المحاولة، إذن تفضلوا ولكنكم ستدفعون الثمن".

وقالت الأناضول أن هذه التصريحات تأتي بعد أن "تداولت وسائل إعلام السبت تصريحا لجو بايدن أدلى به في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دعا فيه إلى التعاون مع المعارضة التركية لما قال أنه لإسقاط الرئيس رجب طيب أردوغان".

رد فعل المسؤولين والسياسيين الأتراك على تصريحات المرشح الديمقراطي الرئاسي الأمريكي جو بايدن https://t.co/97kK7LnGy0

من جهتها نشرت قناة TRT التركية الرسمية مقطع فيديو جمع فيه ردود عدد من السياسيين والمسؤولين الأتراك على تصريحات بايدن.

ونقلت القناة التركية أيضا عن زعيم حزب السعادة التركي، تمل قره مولا أوغلو، قوله: "تركيا تدار من داخل تركيا، لن نسمح لكم برسم سياسة بلادنا، مهما كانت مشاكلنا كبيرة نحلها فيما بيننا، نمتلك الخبرة والأهلية والتجربة لذلك، انتبهوا أنتم لمشاكلكم الخاصة".