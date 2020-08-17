دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن، الاثنين، في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، ما وصفه بـ"النفير العام" بسبب كورونا، مشددا على "الحاجة إلى قرار شجاع بالإقفال لمدة أسبوعين"، على خلفية تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد.

وحذر وزير الصحة اللبناني، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، الاثنين، من أن بلاده "امام تحد حقيقي"، مشيرًا إلى أن "الأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة، والموضوع يحتاج إلى إجراءات صارمة، لأن الوضع لم يعد يحتمل".

وكشف حمد حسن عن "امتلاء أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة في بيروت، أما بالنسبة للمستشفيات التي لا تستقبل كورونا، فيمكن للجيش وضع يده عليها وإلزامها باستقبال المصابين وفقا لحال الطوارئ المفروضة في العاصمة".

وسجلت وزارة الصحة العامة في لبنان، 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 8881 حالة إصابة منذ فبراير شباط الماضي.