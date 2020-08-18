دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، إن صاروخًا من طراز كاتيوشا سقط في محيط مطار بغداد الدولي.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي، عبر حسابها في تويتر، أنه لا يوجد خسائر نتجت عن القصف.

وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى أنه تبين انطلاق الصاروخ مِن قرية الفياض الواقعة جنوب شرق مطار بغداد.

سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر، وقد تبين أن انطلاقه كان مِن قرية الفياض جنوب شرق المطار .

ويوم الخميس الماضي، سقطت 3 صواريخ كاتيوشا، في محيط مطار بغداد الدولي، وسط قصف مُستمرة للمنطقة على مدار الأسابيع الماضية.