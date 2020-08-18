العراق.. قصف صاروخي في محيط مطار بغداد

الشرق الأوسط
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العراق.. قصف صاروخي في محيط مطار بغداد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، إن صاروخًا من طراز كاتيوشا سقط في محيط مطار بغداد الدولي.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي، عبر حسابها في تويتر، أنه لا يوجد خسائر نتجت عن القصف.

وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى أنه تبين انطلاق الصاروخ مِن قرية الفياض الواقعة جنوب شرق مطار بغداد.

ويوم الخميس الماضي، سقطت 3 صواريخ كاتيوشا، في محيط مطار بغداد الدولي، وسط قصف مُستمرة للمنطقة على مدار الأسابيع الماضية.

 

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