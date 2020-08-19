دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قرر عمر قمر الدين إسماعيل، وزير الخارجية السوداني المكلف، إعفاء حيدر بدوي صادق، الناطق باسم الوزارة ومدير إدارة الإعلام فيها، وذلك بعد يوم من تداول تصريحات أدلى بها حول إسرائيل.

وزير الخارجية يصدر قرارا باعفاء الناطق باسم الخارجية الخرطوم 19-8-2020م (سونا) أصدر وزير الخارجية المكلف السيد عمر قمر الدين اسماعيل اليوم قراراً بإعفاء السفير حيدر بدوي صادق من منصبه كناطقٍ رسمي لوزارة الخارجية ومديراً لإدارة الإعلام . #سونا #السودان https://t.co/b81mwETDf9

وكان وزير الخارجية السوداني، قد نفى مناقشة الوزارة توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، قائلا إن تصريحات حيدر بدوي، "مثيرة للدهشة"، لافتا أيضا في بيان نشرته وزارة الثقافة والإعلام، مساء الثلاثاء: "تلقت وزارة الخارجية بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي صادق، الناطق باسم الوزارة، عن سعي السودان لإقامة علاقات مع اسرائيل".

وأضاف قمر الدين أن "هذه التصريحات أوجدت وضعًا ملتبسًا يحتاج لتوضيح"، مؤكدا على أن "أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن".

كانت قناة "سكاي نيوز عربية" نقلت، في وقت سابق، تصريحا خاصا من المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق، قال فيه إن بلاده "تتطلع لاتفاق سلام" مع إسرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم "دون التضحية بالقيم والثوابت". وأضاف أنه "ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل"، وتابع بالقول: "لا ننفي وجود اتصالات" بين البلدين.