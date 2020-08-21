مسؤول إماراتي: اتفاق السلام مع إسرائيل لا يتضمن أي اتفاقات أمنية

الشرق الأوسط
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مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات
مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى سالم محمد الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، "ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن الإمارات وإسرائيل وقعتا مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي في إطار معاهدة السلام بين البلدين"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام، الجمعة.

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وأضاف الزعابي، بحسب الوكالة، أن "الهدف الأساسي هو إقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم"، و"هذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية".

ودعا المسؤول الإماراتي، إلى "توخي الدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة"، مؤكدا أن "هذه التقارير عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً"، بحسب تعبيره.

تصريح سالم الزعابي، يأتي ردًا على تقارير تداولتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي تحدثت عن "اتصالات على المستوى الوزاري بين الدولتين لتوقيع اتفاق أمني قريب بينهما"، وفقًا لـ"وام".

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