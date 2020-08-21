أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن الولايات المتحدة "حليف قوي" لبلادهن مؤكدًا، حسبما ورد في بيان للخارجية العراقية، الخميس، أنه "سنواصل حماية هذا التحالف".

وشدد الوزير فؤاد حسين، الذي يزور الولايات المتحدة، على أن "سياستنا الخارجية تقوم على مصلحة العراق"، موضحًا أن "علاقات العراق مع إيران تقوم على المصالح المشتركة، وتشمل العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية"، بحسب البيان.

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن حكومته "تسعى للتعامل مع دول الجوار وفق مبدأ المصالح المشتركة بشرط ألا يتدخلوا في الشؤون الداخلية"، مضيفاً أن "القرار العراقي اتخذ من قبل العراقيين أنفسهم، وسياستنا تنطلق أساساً من المصلحة العراقية".

جاءت تصريحات وزير الخارجية العراقي، في أعقاب المحادثات الثنائية التي أجراها مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن، الخميس.

وحول زيارة الوفد العراقي رفيع المستوى، برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة، إلى واشنطن، قال الوزير "أطلقنا اليوم الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة"، وكشف عن أن العراق سيوقع اتفاقية مع شركة شيفرون للنفط الأمريكية.

وبشأن التعاون الأمني ​​بين البلدين، أوضح فؤاد حسين أن بغداد وواشنطن "في خندق واحد لمحاربة داعش وسيستمر هذا التعاون"، مؤكدًا "استمرار الحوار في مجالات الطاقة والصحة والثقافة"، لافتًا إلى أن الحكومة العراقية ستوقع مذكرات تعاون وتفاهم مع واشنطن في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن أن بلاده تتمنى "عراقا خاليا من الفساد"، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية، تدعم الحكومة العراقية في إجراءاتها الخاصة بالانتخابات المبكرة"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "قدمت دعما ماليا قدره 204 ملايين دولار للحكومة، وقال "لقد أجرينا محادثات جيدة، وشراكتنا قوية جدًا".