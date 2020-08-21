أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مع دخول حظر التجول الأخير في لبنان، حيز التنفيذ، مساء الجمعة، سجلت السلطات الصحية في البلاد 628 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو واحد من أعلى المعدلات اليومية للإصابة بالمرض في لبنان منذ تفشي الوباء.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في لبنان ليصل إلى 11 ألفًا و580 حالة إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض في البلاد إلى 117 شخصًا، بعد تسجيل 3 وفيات جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ودخل حظر التجول الجزئي في جميع أنحاء البلاد، حيز التنفيذ، مساء الجمعة، وذلك في إطار قيود الإغلاق الأخيرة، التي ستظل سارية لأكثر من أسبوعين.

وبحسب القيود التي أعلنتها حكومة تسيير الأعمال، فإنه يجب إغلاق جميع الأعمال التجارية، باستثناء الأعمال الأساسية منها، أثناء فترة حظر التجول.

وشهد لبنان، ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس آب الجاري، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 180 شخصًا وإصابة حوالي 6 آلاف شخص، وتشريد ما يقرب من 300 ألف شخص.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية طاحنة، قامت على إثرها احتجاجات واسعة غير مسبوقة في أكتوبر تشرين الأول الماضي 2019.