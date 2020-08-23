دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية كان ناتجًا عن "عمل تخريبي".

وأضاف كمالوندي، في مقابلة مع قناة "العالم" نشرت وكالة أنباء فارس مقتطفات منها، أن الانفجار الذي حدث في نطنز كان جراء عمل تخريبي، وأن الجهات الأمنية ستعلن في الوقت المناسب تفاصيل الانفجار والمواد التي تم استخدامها وتفاصيل ما حدث.

وأشار كمالوندي إلى أنه تم تجهيز صالونين جديدين في منطقتين مختلفتين لإكمال العمل في نطنز.

في حين اعتبر كمالوندي أن "أسئلة وادعاءات الوكالة الدولية (للطاقة الذرية) يجب أن تتضمن مبادئ ووثائق جدية، وأن تكون مبنية على أسس واضحة لا مزاعم تجسسية".

وكشف كمالوندي عن موقعين أرادت الوكالة تفتيشهما، أحدهما في مدينة شهرضا بأصفهان، والآخر قرب العاصمة طهران.

ويعتزم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، زيارة إيران الاثنين، فيما أعرب كمالوندي عن ارتياحه للزيارة، قائلا إنها "ستكون جيدة لإزالة القلق من قبل الطرفين".

ولفت كمالوندي أن مخزون إيران من اليورانيوم المُخصب "أكثر بكثير من 3 أطنان"، مُضيفا أنها ستصدر الفائض من المياه الثقيلة فضلا عن النسبة المسموح لها بتخزينها في الداخل، وهي 130 طنًا.

وقال الناطق باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية: "لدينا إمكانية تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 3.5 إلى 4.5% التي نحتاجها كوقود لمواقعنا النووية"، حسب ما أوردته وكالة فارس.