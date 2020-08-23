أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، أن الوزير مايك بومبيو سيجري جولات إلى إسرائيل والسودان والبحرين والإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 23 إلى 28 أغسطس آب.

وتأتي هذه الجولات بعد اتفاق السلام الأخير بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، بحسب مُتحدثة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس.

وأضافت أورتاغوس، في بيان: "سيلتقي (بومبيو) برئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو في القدس لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي المتعلقة بالتأثير الخبيث لإيران، وإقامة علاقات إسرائيلية وتعميقها في المنطقة، فضلاً عن التعاون في حماية الاقتصاد الأمريكي والإسرائيلي من المستثمرين السيئين".

وحول زيارته إلى السودان، أشارت مُتحدثة الخارجية الأمريكية إلى أن بومبيو سيلتقي برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان "لمناقشة استمرار الدعم الأمريكي للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والتعبير عن دعمهم لتعميق العلاقة بين السودان وإسرائيل".

كما سيتوجه بومبيو بعد ذلك إلى العاصمة المنامة للقاء ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، قبل أن يختتم رحلته إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث سيلتقي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبي لبحث اتفاقية اتفاقيات إبراهيم التاريخية مع إسرائيل والقضايا الإقليمية.

واختتمت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية بيانها، قائلة: "لم يكن التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن والاستقرار في إسرائيل والسودان وبين دول الخليج أقوى مما كان عليه في ظل قيادة الرئيس (دونالد) ترامب".