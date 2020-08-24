بعد إصابة وزير بفيروس كورونا.. لا تأجيل لقمة قادة مصر والعراق والأردن

عمان، الأردن (CNN)-- قالت مصادر رسمية مطلعة، الاثنين، إن القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية على مستوى القادة لن تؤجل، فيما أعلنت الحكومة الأردنية، إصابة وزير الاتصالات العراقي الذي وصل إلى العاصمة عمّان الجمعة، بفيروس كورونا، ما تطّلب فرض إجراءات احترازية طبية له وللوفد المرافق له.

ورجحت المصادر التي تحدثت لها CNN بالعربية، انعقاد القمة الثلاثية خلال الأسبوع الجاري، وربما الثلاثاء، على مستوى قادة دول كل من الأردن ومصر والعراق، وتعتبر هي الثالثة من نوعها منذ شهر آذار/ مارس 2019، فيما من المتوقع أن تشهد استكمالا لبحث ملفات التعاون المشترك والتجارة والاقتصاد والطاقة والنقل والشأن الإقليمي.

ويأتي انعقاد القمة الثلاثية للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في ظل صعوبات اقتصادية تواجهها هذه الدول إثر تداعيات فيروس كورونا، وفي أعقاب إعلان الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، حيث أكد مصدر مطلع أن الشأن الاقتصادي سيكون ضمن أولوية هذه المباحثات، فيما كانت وزارة المالية الأردنية قد أعلنت مؤخرا ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 32 مليار دينار أردني، مسجلا 101.2 % من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية شهر أيار/مايو المنصرم، مع انخفاض نحو نصف مليار دينار في إيرادات الخزينة العامة.

وتشير توقعات المراقبين بشأن القمة، إلى أنها تهدف إلى بناء تكتل اقتصادي في المنطقة، وليس سعيا إلى بناء محور إقليمي سياسي جغرافي.

وحتى يوم الأحد، تسببت تسريبات أولية بشأن إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني بفيروس كورونا، بعد وصوله إلى عمّان ضمن الوفد العراقي المشارك على هامش القمة، في إرباك الأوساط رسمية ،خاصة بعد التقائه بوزير الاتصالات الأردني مثنى الغرايبة الذي كان في استقباله في المطار، وتصاعد المخاوف من انتقال العدوى إلى دبلوماسيين ومسؤولين أردنيين، ما قد يؤجّل انعقاد أي اجتماعات رسمية مشتركة، بما في ذلك القمة الثلاثية.

وسارعت الحكومة الأردنية، الاثنين، إلى إصدار توضيح تلقت CNN بالعربية نسخة منه، أكد فيه وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني بفيروس كورونا، قائلا إن نتائج الوزير العراقي بفيروس كورونا التي أجريت له في المملكة" إيجابية"، ما تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها حماية لصحة ضيف الأردن، خلال تواجده في المملكة ضمن زيارة عمل رسمية.

وأكد العضايلة في توضيحه أن الوزير الشيباني محط ترحيب ورعاية واهتمام في الأردن، وله كامل الحرية في تلقي العلاج في المملكة أو العودة للعراق الشقيق.

وكان الشيباني قد وصل للأردن يوم الجمعة في زيارة رسمية، وأجري له فحص كورونا ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به للوفود الرسمية.

بالمقابل، أوضح العضايلة أن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، مثنى الغرايبة الذي استقبل نظيره الشيباني في المطار، قد التزم بإجراءات التباعد والوقاية، وأنه يخضع حاليا للحجر المنزلي والعمل من المنزل كإجراء احترازي.

وبينت مصادر مطلعة، أن الوزير الغرايبة سيستمر بالحجر المنزلي وأنه سيعاود إجراء فحص فيروس كورونا عدة مرات، بعد أن أظهرت نتائج فحصه أنها سلبية في المرة الأولى.