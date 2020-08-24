مقتل مسلح سوري "ربما فجر نفسه" بعد مداهمة قوات الأمن اللبنانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في بيروت، في وقت مبكر من صباح الاثنين، داهمت غرفة معزولة لأحد النازحين السوريين في محلة "العامرية – والبيرة" بمحافظة عكار، وذلك على خلفية جريمة كفتون الكورة، والتي أطلق فيها مسلحون مجهولون النار على 3 من عناصر الشرطة البلدية، ما أسفر عن مقتلهم.

وأضافت الوكالة الرسمية، أن المطلوب واجه قوات الأمن بالقوة، "ما اضطرها إلى التعامل معه بإطلاق النار"، حيث سُمع إثر ذلك دوي انفجار، ولم يعرف ما إذا كان المطلوب قد فجر نفسه.

وبحسب الوكالة، فانه "لا يزال هناك تكتم كبير على هوية الشخص الذي أضحى قتيلا"، وما إذا كان هناك ثمة مطلوبين آخرين قد تم توقيفهم خلال عملية المداهمة.