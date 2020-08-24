لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، الاثنين، إن وزير الخارجية دومينيك راب سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، هذا الأسبوع.

وأضاف البيان، أن راب سيؤكد "التزام المملكة المتحدة القوي والدائم بأمن إسرائيل"، مشددًا على "ضرورة حل الدولتين المتفاوض عليه، لتحقيق العدالة والأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن راب "سيؤكد أيضا على ضرورة استئناف الحوار الإسرائيلي الفلسطيني، وتعاون أوسع في التنمية والتجارة وفيروس كورونا".

وقال راب قبل الزيارة، حسبما ورد في البيان، إن المملكة المتحدة "ملتزمة بأمن واستقرار إسرائيل، وكان التطبيع الأخير للعلاقات بين إسرائيل والإمارات لحظة مهمة للمنطقة".

واعتبر وزير الخارجية البريطاني، ان تعليق إسرائيل المؤقت لخطط ضم أراضي الضفة الغربية لسيادتها، "خطوة أساسية نحو شرق أوسط أكثر سلماً. من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، وفي النهاية يمكن فقط لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية التفاوض على حل الدولتين المطلوب لضمان سلام دائم".

وجاء إعلان الخارجية البريطانية، فيما وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل، الاثنين، في إطار جولة شرق أوسطية تشمل السودان والبحرين والإمارات أيضًا.