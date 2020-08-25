تركيا مُحذرة: سنفعل ما يلزم إذا اتخذت اليونان خطوات "خاطئة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هدد وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، الثلاثاء، بفعل بلاده "ما يلزم" حال قامت اليونان بـ"خطوات خاطئة" في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال أوغلو، على هامش مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس في أنقرة: "إذا اتخذت (اليونان) خطوات خاطئة فسنفعل ما يلزم"، حسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

واتهم أوغلو اليونان وقبرص بزيادة التوتر في شرق المتوسط، داعيًا أثينا إلى عدم "الانخداع بما تقوله دول (لم يسمها) تحاول الدفع بها في مواجهة الأسطول التركي، فنحن جيران ونعرف التقاسم العادل".

وفي منتصف أغسطس آب الجاري، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة مُصممة على حماية حقوقها ومصالحها في بحارها، مؤكدًا أن أي احتكاك مع سفن بلاده "لم ولن يبقى دون رد".

ووصف أكار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، المُوقعة مؤخرًا بين الدولتين، بأنها لا أساس قانوني لها.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، وقعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية "مذكرة الصلاحيات البحرية"، التي بموجبها تقول تركيا إنه أصبح من حقها التوسع في أعمال التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، بينما رفضتها مصر واليونان آنذاك.

كانت تركيا قد أصدرت إخطار نافتكس، الخاص بأنشطة الملاحة البحرية، للإشارة إلى قيام سفينة "أوروتش رئيس" التركية للأبحاث بالتنقيب عن الطاقة، في منطقة تقول اليونان إنها في نطاق الحدود البحرية المُرسمَة بينها وقبرص ومصر.

ويرافق سفينة "أوروتش رئيس"، التي بدأت أعمالها الأربعاء الماضي، سفن حربية مُكلفة بحمايتها، فيما تنشط قطع بحرية يونانية.