في ختام جولة شرق أوسطية بدأت بإسرائيل.. بومبيو يزور سلطنة عمان

مايك بومبيو يصل الإمارات ويلتقي طحنون بن زايد قبل اجتماعه مع عبدالله بن زايد

في أول رحلة رسمية من إسرائيل.. بومبيو يصل السودان ويبحث رفعها من "قائمة الإرهاب"

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد جولة شرق أوسطية شملت كلًا من إسرائيل والسودان والبحرين والإمارات، يزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سلطنة عمان، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء.

تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي، إلى سلطنة عمان، بعد لقاءات عدة عقدها في إسرائيل والسودان والبحرين والإمارات، ناقش فيها مع المسؤولين في تلك الدول، اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها بين الإمارات وإسرائيل، حيث تضغط إدارة الرئيس الأمريكي ترامب على الدول الأخرى، لإبرام اتفاقات مماثلة مع إسرائيل.

كان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، استقبل بومبيو، في وقت سابق، الأربعاء، واستعرض معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها وتعزيز أطر التعاون الثنائي والعمل المشترك، لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.

وأكد ملك البحرين، وفقًا لبيان صحفي، حرص بلاده الدائم على تعزيز شراكتها الاستراتيجية، وتطلعها إلى توطيد التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات في المنطقة والمبادرات والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام فيها، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد ملك البحرين، "أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل الذي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة تكون عاصمتها القدس الشرقية، وفق القرارات الدولية القانونية ومبادرة السلام العربية".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الإمارات، في أعقاب زيارته للبحرين، الأربعاء، والتقى بمستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، قبل اجتماعه المقرر مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الله بن زايد آل نهيان.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، صورة من زيارة بومبيو إلى البحرين قائلة "إنها تبحث وحدة الخليج والسلام والأمن والتصدي للنفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة".