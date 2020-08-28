واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يبدأ مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، جولة شرق أوسطية تشمل الكويت وقطر ولبنان، في الفترة من 28 أغسطس آب الجاري إلى 4 سبتمبر أيلول 2020، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الجمعة.

وسيلتقي الدبلوماسي الأمريكي في الكويت بوزير الخارجية أحمد الناصر المحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بالإضافة إلى المسؤولين بغرفة التجارة الأمريكية، لبحث وحدة الخليج والأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي.

كما يلتقي شينكر في زيارته، الجمعة، في قطر مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة قضايا مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي.

ومن المقرر أن يصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى العاصمة اللبنانية بيروت في 2 سبتمبر أيلول المقبل، حيث سيلتقي مع ممثلي المجتمع المدني، ويناقش جهود المساعدة الأمريكية في أعقاب انفجار ميناء بيروت في 4 أغسطس آب الجاري.

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، فإن شينكر، سيحث القادة اللبنانيين على تنفيذ إصلاحات تستجيب لرغبة اللبنانيين، من أجل الشفافية والمساءلة وحكومة خالية من الفساد.