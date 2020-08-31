انفجار في أحد مطاعم أبوظبي بسبب تمديدات الغاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام، إن فرق التدخل السريع بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي، تتعامل مع بلاغ حول انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد في أبوظبي.

وأشارت الوكالة إلى أنه وبحسب البيانات الأولية، فقد أسفر الانفجار عن وقوع إصابات بين البسيطة والمتوسطة، لافتة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وبحسب وام، فقد ورد بلاغ إلى مركز القيادة والتحكم في أبوظبي صباح الاثنين، بوقوع انفجار في مطعم وعلى الفور تحركت فرق التدخل السريع من مركز الفلاح بمديرية الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي، و"باشرت الفرق مهامها في إخلاء السكان بصورة آمنة من البناية وتطويق الموقع لضمان سلامة الجمهور".