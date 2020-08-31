الجيش المصري يعلن مقتل 77 إرهابيًا في شمال سيناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش المصري، مساء الأحد، مقتل 77 إرهابيا وتدمير عدد من المواقع التي كانت تأوي المسلحين في شمال سيناء في الفترة من 22 يوليو تموز إلى 30 أغسطس آب الجاري.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي في صفحته الرسمية على فيسبوك، إن القوات المسلحة المصرية دمرت 317 وكراً وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء، "تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر، كما تم استهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية".

وأشار المتحدث العسكري المصري إلى أنه تم قتل 73 مسلحًا يتخذون من الملاجئ أوكاراً لهم، كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين آخرين شديدي الخطورة وبحوزتهم بنادق آلية وحزام ناسف، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حالياً العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة، فيما لا تزال عملية استجوابه مستمرة، بحسب وصف العقيد تامر الرفاعي.

وقال بيان الجيش المصري، إنه خلال المواجهات قتل وأصيب 7 عسكريين بمناطق العمليات.

وفي إطار الإجراءات الأمنية على الحدود الغربية للبلاد مع ليبيا، قال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، إن القوات الجوية المصرية استهدفت ودمرت 9 عربات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر أثناء "محاولتها اختراق الحدود الغربية"، بالتزامن مع "قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أي تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحري داخل المياه الإقليمية"، بحسب تعبير العقيد تامر الرفاعي.