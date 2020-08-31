وضع كلمة "سلام" بثلاث لغات على متن طائرة ستتجه من إسرائيل إلى أبوظبي

القدس (CNN)-- قال قبطان طائرة شركة العال الإسرائيلية التي تقل الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى الإمارات، والتي أقلعت، صبح الاثنين، من مطار بن غوريون، إن السعودية سمحت باستخدام أجوائها، في الرحلة المتجهة إلى الإمارات، مشيرًا إلى أن الرحلة ستستغرق 3 ساعات عوضًا عن 7 ساعات، بعد السماح بالمرور عبر أجواء السعودية.

وأقلعت الرحلة LY 971، في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي للإمارات، متجهة إلى أبو ظبي، صباح الاثنين، من تل أبيب متجهة إلى أبوظبين في اول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات، في إطار اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين البلدين، في وقت سابق من الشخر الجاري.

وستحمل رحلة العودة رقم LY 972، في إشارة إلى كود الاتصال الدولي الخاص بإسرائيل.

وتحمل الطائرة الإسرائيلية في رحلتها، عددا من ممثلي القطاعات المختلفة في إسرائيل، برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما يضم الوفد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومائير بن شبات مستشار و رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

و يلتقي الوفد، الذي يشمل ممثلين عن عدد من قطاعات و مجالات حيوية في جوانب الاستثمار و المالية والصحة وبرنامج الفضاء المدني والطيران المدني والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية والسياحة والثقافة، عددا من ممثلي الجهات الحكومية في دولة الإمارات لبحث آفاق العلاقات في المجالات ذات الصلة وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام.

الرحلة ليست أول رحلة مباشرة بين إسرائيل والإمارات، كما أنها ليست أول رحلة بين البلدين من قبل شركة تجارية في مهمة خاصة، حيث هبطت طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية للطيران في مايو أيار الماضي 2020، محملة بإمدادات طبية مخصصة للفلسطينيين، وبعد شهر، قامت رحلة أخرى تابعة للاتحاد للطيران بالرحلة نفسها.

وللمرة الأولى ستحلق رحلة الطيران التابعة لشركة طيران العال الإسرائيلية، عبر المجال الجوي السعودي، فيما لا ترتبط إسرائيل بأي علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية.

واحتفى حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر، بمرور الطائرة الإسرائيلية "فوق مدينة الرياض"، واعتبرها الحساب في تغريدة لها، عقب إقلاع الطائرة "لحظة تاريخية".

وكتب الحساب في تغريدته المصحوبة بصورة من مسار الرحلة إلى الإمارات، "لحظة تاريخية. لأول مرة في التاريخ تعبر طائرة تجارية إسرائيلية الأجواء السعودية، طائرة السلام فوق مدينة الرياض في طريقها من إسرائيل الى الإمارات".

لحظة تاريخية. لأول مرة في التاريخ تعبر طائرة تجارية إسرائيلية🇮🇱 الأجواء السعودية🇸🇦 - طائرة السلام فوق مدينة الرياض في طريقها من إسرائيل الى الإمارات🇦🇪 https://t.co/41gBuanGPb

وتحدث كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ومدير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ، مائير بن شبات، لفترة وجيزة بعد وصولهم على مدرج المطار وقبل مغادرة الرحلة، قال كوشنر "هذه رحلة تاريخية ونأمل أن تبدأ رحلة تاريخية أكثر إلى الشرق الأوسط وما وراءه"، مضيفًا "المستقبل لا ينبغي أن يحدده الماضي".