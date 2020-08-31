الرئيس اللبناني ميشال عون يكلف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، الدبلوماسي اللبناني مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية، وذلك في أعقاب نيل أديب الذي كان يشغل منصب السفير اللبناني في ألمانيا، ثقة البرلمان.

وقال أديب في كلمته، في أعقاب التكليف، إنه يأمل في أن يتم تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى حكومته ستتشكل من مجموعة من الاختصاصيين.

وأكد مصطفى أديب، الذي حصل على ثقة البرلمان اللبناني، بأغلبية الأعضاء، أن حكومته ستعمل على تنفيذ الإصلاحات العاجلة التي تحتاجها البلاد، مطالبًا اللبنانيين بالوقوف وراء الحكومة الجديدة، والدعاء لها بالتوفيق.

تكليف أديب، يأتي قبل ساعات من زيارة الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى لبنان، في ثاني زياراته الرسمية خلال الشهر الجاري، على خلفية انفجار مرفأ بيروت والذي أودى بحياة قرابة 200 شخص، وتسبب في إصابة نحو 6 آلاف شخص.

ويطالب الرئيس الفرنسي، بـ"عقد سياسي جديد" في البلاد، للخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، الأحد، قال في كلمة إلى اللبنانيين، الأحد، إن "وقت التغيير حان"، داعيًا إلى إعلان لبنان "دولة مدنية"، قبل ساعات من زيارة ماكرون، الذي طالب بإصلاحات سياسية في البلاد التي تشهد أزمة اقتصادية طاحنة.

وأضاف عون في كلمته التي نقلها التليفزيون اللبناني، "لأنني مؤمن أن الدولة المدنية وحدها قادرة على حماية التعددية وصونها وجعلها وحدة حقيقية، أدعو إلى إعلان لبنان دولة مدنية، وأتعهد بالدعوة إلى حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية توصلاً إلى صيغة مقبولة من الجميع تترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة".

وأكد الرئيس اللبناني أن "تحوّل لبنان من النظام الطوائفي السائد إلى الدولة المدنية العصرية، دولة المواطن والمواطنة، يعني خلاصه من موروثات الطائفية البغيضة وارتداداتها، وخلاصه من المحميات والخطوط الحمر والمحاصصة التي تكبّل أي إرادة بنّاءة وتفرمل أي خطوة نحو الإصلاح".

وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي 2019، قال عون "شباب لبنان ينادون بالتغيير، أصواتهم تصدح في كل مكان تطالب بتغيير النظام، فهل نصغي إليهم؟ هؤلاء الشباب هم لبنان الآتي، ولأجلهم ولأجل مستقبلهم أقول نعم حان الوقت" لاتخاذ هذه الخطوة.

ويصل ماكرون إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الاثنين، لمتابعة التطورات فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية التي طالب بها في وقت سابق من الشهر الجاري، والخاصة بـ"عقد سياسي جديد"، كشرط لتقديم مساعدات إلى البلد المنكوب.