من هو مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف في لبنان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، الدبلوماسي مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك في أعقاب استقالة حكومة حسان دياب، على خلفية انفجار مرفأ بيروت والذي أودى بحياة قرابة 200 شخص وتسبب في إصابة الآلاف.

أكد مصطفى أديب، في كلمته في أعقاب تكليفه بتشكيل الحكومة، أنه سيعمل على تشكيل حكومة من الاختصاصيين، تعمل على تنفيذ الإصلاحات العاجلة التي تحتاجها البلاد، والتي تعاني من انهيار اقتصادي كبير، وسط تصاعد إصابات فيروس كورونا.

تعرف على رئيس الحكومة المكلف من خلال النقاط التالية:

- سفير لبنان لدى ألمانيا في الفترة من 18 يوليو/ تموز من عام 2013 وحتى تكليفه بالحكومة.

- حاصل على شهادة الدكتوراه بالقانون والعلوم السياسية، وبدأ حياته المهنية كمدرس للقانون الدولي والقانون الدستوري والعلوم الجيوسياسية والعلاقات الدولية في جامعات لبنانية عدة.

- بدأ في عام 2000، التدريس في الكلية الحربية اللبنانية قبل أن يتحول إلى بروفيسور دائم في الجامعة اللبنانية عام 2010.

- انخرط في بحوث أكاديمية مكثفة ويمتلك خبرة واسعة في مجال أمن الإنسان والدولة.

- شغل منصب رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في عام 2004 ما سمح له بإجراء دراسات مع الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى.

- كتب عدة كتب حول القضايا التي عُني بها من ضمنها فقرة "الشرق الأوسط وغرب آسيا" من "التقرير العالمي حول اللامركزية والديمقراطية المحلية".

- يشغل منصب رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الدولي.

- شغل منصب مستشار رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي للأشغال العامة والنقل بين عامي 2000 و2004 وبقي مستشاره حتى اليوم.